Coronavirus Italia, Nuovo Maxi Focolaio, oltre 100 positivi. Ecco dove (Di martedì 15 dicembre 2020) "Stiamo bene e preghiamo affinché tutto si risolva", fanno sapere le religiose, da sabato scorso barricate nel monastero del viterbese. A fare il punto della situazione con l’Adnkronos è il sindaco Luca Profili che parla di 105 casi di positività: "Sono ragazze che provengono da tutto il mondo. Molte di loro sono del Sudamerica, con diversità di culture. Hanno qualche linea di febbre - spiega -e qualcuna ha perso il gusto e l’olfatto. Certo con oggi stiamo a 105 positive su 114. Ecco perché ho firmato una ordinanza che vieta l’entrata e l’uscita dal convento, tassativi". Il primo cittadino di Bagnoregio spiega come può essere accaduto che nel monastero si sia sviluppato il Focolaio: "Credo sia stato un collegamento con un convento di Latina di stesse suore per un incontro di preghiera. Non si sa chi abbia contagiato per primo ... Leggi su howtodofor (Di martedì 15 dicembre 2020) "Stiamo bene e preghiamo affinché tutto si risolva", fanno sapere le religiose, da sabato scorso barricate nel monastero del viterbese. A fare il punto della situazione con l’Adnkronos è il sindaco Luca Profili che parla di 105 casi dità: "Sono ragazze che provengono da tutto il mondo. Molte di loro sono del Sudamerica, con diversità di culture. Hanno qualche linea di febbre - spiega -e qualcuna ha perso il gusto e l’olfatto. Certo con oggi stiamo a 105 positive su 114.perché ho firmato una ordinanza che vieta l’entrata e l’uscita dal convento, tassativi". Il primo cittadino di Bagnoregio spiega come può essere accaduto che nel monastero si sia sviluppato il: "Credo sia stato un collegamento con un convento di Latina di stesse suore per un incontro di preghiera. Non si sa chi abbia contagiato per primo ...

