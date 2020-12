Coronavirus, in Lombardia più che raddoppiati i nuovi contagi: +2.404. I decessi sono 114 in 24 ore (Di martedì 15 dicembre 2020) Il bollettino del 15 dicembre Tornano a salire in nuovi casi di Coronavirus in Lombardia. Nel suo ultimo bollettino la Regione ha comunicato di aver registrato 2.404 nuovi contagi, ieri erano 945. Il dato arriva a fronte di 26.676 tamponi effettuati, ieri erano stati 11.317. Il numero delle vittime è invece di 114, ieri 67, per un totale di 23.991 decessi dall’inizio dell’emergenza. Le persone in terapie intensiva sono 656, –29 da ieri, mentre sono 28 gli ingressi del giorno. Il numero dei pazienti ricoverati con sintomi è di 4.996, mentre quelli dimessi e/o guariti sono saliti a 347.130. Leggi anche: Coronavirus, in Lombardia balzo dei decessi: 144 in 24 ore. Scendono i ... Leggi su open.online (Di martedì 15 dicembre 2020) Il bollettino del 15 dicembre Tornano a salire incasi diin. Nel suo ultimo bollettino la Regione ha comunicato di aver registrato 2.404, ieri erano 945. Il dato arriva a fronte di 26.676 tamponi effettuati, ieri erano stati 11.317. Il numero delle vittime è invece di 114, ieri 67, per un totale di 23.991dall’inizio dell’emergenza. Le persone in terapie intensiva656, –29 da ieri, mentre28 gli ingressi del giorno. Il numero dei pazienti ricoverati con sintomi è di 4.996, mentre quelli dimessi e/o guaritisaliti a 347.130. Leggi anche:, inbalzo dei: 144 in 24 ore. Scendono i ...

