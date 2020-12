Coronavirus in Italia, il bollettino del 15 dicembre: +846 decessi in 24h (Di martedì 15 dicembre 2020) I dati aggiornati dei contagi Aumentano i contagi di pari passo ai tamponi. In 24h 14.844 positivi al Covid-19 su 162.880 test effettuati. Rispettivamente, +2.814 infetti e +59.296 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri. Inoltre vi è stato un calo di -92 persone nelle terapie intensive e -423 persone nei ricoveri da ieri a oggi. Contemporaneamente, cresce il numero dei guariti, 21.799 (+5.529 rispetto ai dati del 14 dicembre). In 24h sono morte 846 persone a causa del Covid in Italia. Leggi anche Coronavirus in Italia, il bollettino del 14 dicembre: aumento dei ricoveri Nel complesso i casi di contagi da Coronavirus vanno oltre il milione e mezzo: 1.870.576 dall’inizio dalla pandemia, di cui 65.857 morti. Le persone attualmente positive sono ... Leggi su 361magazine (Di martedì 15 dicembre 2020) I dati aggiornati dei contagi Aumentano i contagi di pari passo ai tamponi. In 24h 14.844 positivi al Covid-19 su 162.880 test effettuati. Rispettivamente, +2.814 infetti e +59.296 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri. Inoltre vi è stato un calo di -92 persone nelle terapie intensive e -423 persone nei ricoveri da ieri a oggi. Contemporaneamente, cresce il numero dei guariti, 21.799 (+5.529 rispetto ai dati del 14). In 24h sono morte 846 persone a causa del Covid in. Leggi anchein, ildel 14: aumento dei ricoveri Nel complesso i casi di contagi davanno oltre il milione e mezzo: 1.870.576 dall’inizio dalla pandemia, di cui 65.857 morti. Le persone attualmente positive sono ...

