Coronavirus in Italia, il bollettino del 15 dicembre: 14.844 nuovi contagi e 846 morti. Rezza: “C’è una ripresa dell’epidemia imponente” (Di martedì 15 dicembre 2020) Tornano a salire di decessi, oggi altri 846, ma cala di ben 2 punti e mezzo l’indice di positività, che scende dall’11,6 al 9,1%, perché se i contagi passano da 12.030 a 14.844 i tamp ... sul sito. Leggi su lastampa (Di martedì 15 dicembre 2020) Tornano a salire di decessi, oggi altri 846, ma cala di ben 2 punti e mezzo l’indice di positività, che scende dall’11,6 al 9,1%, perché se ipassano da 12.030 a 14.844 i tamp ... sul sito.

