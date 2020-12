Coronavirus, in Europa gli esperti chiedono restrizioni in vista del Natale. Merkel: “L’imprudenza di alcuni ha effetti devastanti” (Di martedì 15 dicembre 2020) chiedono un nuovo lockdown e misure più severe perché con le prossime festività la situazione epidemiologica rischia di sfociare in una terza ondata, con conseguenze pesantissime sul sistema sanitario e sulla vita dei cittadini. È questa la linea su cui scienziati ed esperti insistono in Europa, a partire da Germania e Svizzera, mentre i governi sono alle prese con lo studio e l’introduzione di ulteriori restrizioni in vista del Natale. Per il presidente del Robert Koch Institut tedesco, Lothar Wiele, la “situazione è più grave di quanto non sia mai stata in questa pandemia”, con numero di contagi e decessi troppo alto. “Al momento troppe persone sono infette – ha sottolineato -. Dobbiamo essere preparati al fatto che la situazione peggiori di nuovo durante il Natale“, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020)un nuovo lockdown e misure più severe perché con le prossime festività la situazione epidemiologica rischia di sfociare in una terza ondata, con conseguenze pesantissime sul sistema sanitario e sulla vita dei cittadini. È questa la linea su cui scienziati edinsistono in, a partire da Germania e Svizzera, mentre i governi sono alle prese con lo studio e l’introduzione di ulterioriindel. Per il presidente del Robert Koch Institut tedesco, Lothar Wiele, la “situazione è più grave di quanto non sia mai stata in questa pandemia”, con numero di contagi e decessi troppo alto. “Al momento troppe persone sono infette – ha sottolineato -. Dobbiamo essere preparati al fatto che la situazione peggiori di nuovo durante il“, ...

