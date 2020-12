Coronavirus, il presidente di Confindustria Macerata: “Le persone sono stanche, anche se qualcuno morirà pazienza” (Di martedì 15 dicembre 2020) “Le persone sono stanche e vorrebbero venirne fuori, anche se qualcuno morirà pazienza”. È il sunto, ma in realtà anche tutto il succo, del discorso pronunciato dal presidente di Confindustria Macerata, Domenico Guzzini, presidente della nota azienda di Recanati che produce oggetti di design per la tavola e la casa, durante l’evento online ‘Made For Italy per la Moda’, trasmesso in streaming sui canali social e Youtube dell’organizzazione lunedì 14 dicembre. La clip è stata diffusa, tra gli altri, anche dalla Cgil di Macerata, mentre il video completo dell’iniziativa è stato rimosso dai canali della Confederazione. All’evento erano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) “Lee vorrebbero venirne fuori,se”. È il sunto, ma in realtàtutto il succo, del discorso pronunciato daldi, Domenico Guzzini,della nota azienda di Recanati che produce oggetti di design per la tavola e la casa, durante l’evento online ‘Made For Italy per la Moda’, trasmesso in streaming sui canali social e Youtube dell’organizzazione lunedì 14 dicembre. La clip è stata diffusa, tra gli altri,dalla Cgil di, mentre il video completo dell’iniziativa è stato rimosso dai canali della Confederazione. All’evento erano ...

