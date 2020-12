Coronavirus | il ministero della Salute conferma | «Per Pfizer potremmo anticipare le vaccinazioni a inizio gennaio»

(Di martedì 15 dicembre 2020) Ci sono due buone notizie sul fronte dei vaccini contro il. La prima è che l’Ema, l’Agenzia europea per i medicinali, potrebbel’approvazione del prodotto di/BioNTech. I suoi componenti si riuniranno il 21 dicembre – non il 29 come inizialmente previsto – e, qualora dovesse esserci l’ok, alcuni Paesi europei potrebbero iniziare a distribuire i lotti a partire dal 26 dicembre. La seconda buona notizia è che anche l’Italia potrebbe partire in anticipo rispetto alle previsioni: arlo a Open è lo stesso. Secondo fonti del, con la conseguente autorizzazione dell’Aifa si potrebbeil piano di distribuzione di una manciata di giorni, circa 5 o 6, rispetto alle ...

RegLombardia : #Covid19 ?? L’ordinanza del Ministero della Salute dell'11 dicembre colloca la Lombardia in 'zona gialla'. Leggi gl… - PagineRomaniste : #COVID19, il Bollettino del Ministero della Salute: 14.844 nuovi casi, 846 i decessi - Gioia_13 : RT @RepubblicaTv: Ministero della Salute: l'analisi della situazione epidemiologica di Gianni Rezza: Il direttore generale della Prevenzion… - Gioia_13 : RT @repubblica: Ministero della Salute: l'analisi della situazione epidemiologica di Gianni Rezza - repubblica : Ministero della Salute: l'analisi della situazione epidemiologica di Gianni Rezza -

Vaccini, mercoledì riunione finale tra i ministri per il piano italiano? Vaccino Pfizer verso il via libera Ema prima di Natale