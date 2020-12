Coronavirus, il governo vuole un nuovo lockdown per le feste di Natale (Di martedì 15 dicembre 2020) Nuove restrizioni in vista per Natale 2020. Il governo infatti sta studiando un nuovo lockdown per le festività natalizie per scongiurare una terza ondata di contagi da Coronavirus. Questa ipotesi che prevede anche un coprifuoco anticipato è stata presa per evitare nuovi assembramenti da shopping natalizio. Nelle prossime 48 ore il provvedimento ufficiale del governo che sta pensando ad una nuova zona arancione. Coronavirus, il nuovo lockdown di Natale Non è passata inosservata la folla di persone scesa in strada nei giorni scorsi per lo shopping natalizio nelle grandi città. Il Cts ha già fatto sapere che c’è bisogno di ulteriori misure restrittive per scongiurare una terza ondata di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 15 dicembre 2020) Nuove restrizioni in vista per2020. Ilinfatti sta studiando unper le festività natalizie per scongiurare una terza ondata di contagi da. Questa ipotesi che prevede anche un coprifuoco anticipato è stata presa per evitare nuovi assembramenti da shopping natalizio. Nelle prossime 48 ore il provvedimento ufficiale delche sta pensando ad una nuova zona arancione., ildiNon è passata inosservata la folla di persone scesa in strada nei giorni scorsi per lo shopping natalizio nelle grandi città. Il Cts ha già fatto sapere che c’è bisogno di ulteriori misure restrittive per scongiurare una terza ondata di ...

