CORONAVIRUS | il bollettino del giorno 15 dicembre – In Campania calano tamponi e positivi

(Di martedì 15 dicembre 2020), ildel15: in Italia, 14.844 nuovie 846 morti nelle ultime 24 ore– La Protezione Civile ha diramato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

SkyTG24 : ?? Il bollettino del #15dicembre con i dati sull'epidemia di #coronavirus e tutti gli aggiornamenti ??… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 15 dicembre: 14.844 nuovi casi e 846 morti - SkyTG24 : 'Siamo costretti ad agire', ha detto #Merkel, prendendo atto delle 'moltissime morti' dovute all'epidemia di… - ElskeKevie25 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 15 dicembre: 14.844 nuovi contagi e 846 morti. Rezza: “C’è u… - SOLOCULTURA_IT : #COVID19italia ??? Coronavirus, bollettino di oggi: • 14.844 contagiati • 846 morti • 21799 guariti -92 terapie in… -

Oggi, 15 dicembre, l’aumento dei contagi da Coronavirus registrato in Italia è di +14.844. Ieri era stato di +12.030, contro il +17.938 di domenica 13 dicembre. I nuovi tamponi sono stati 162.880 (ier ...Lieve aumento dei casi nuovi contagi in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati 14.844, rispetto ai 12.030 di ieri, a fronte di quasi 60mila tamponi in più: 162.880 rispetto ai 103.584 di ieri. Scende ...