Coronavirus, Giani: «In Toscana 332 nuovi casi su oltre 8mila tamponi molecolari» (Di martedì 15 dicembre 2020) Puntuale, ogni mattina, Eugenio Giani su Facebook: «I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 332 su 8.572 tamponi molecolari e 4.135 test rapidi effettuati». Leggi su firenzepost (Di martedì 15 dicembre 2020) Puntuale, ogni mattina, Eugeniosu Facebook: «Ipositivi registrati nelle ultime 24 ore insono 332 su 8.572e 4.135 test rapidi effettuati».

FirenzePost : Coronavirus, Giani: «In Toscana 332 nuovi casi su oltre 8mila tamponi molecolari» - 055firenze : #Coronavirus, #Giani anticipa i nuovi casi in #Toscana: meno contagi con più tamponi - infoitinterno : Coronavirus in Toscana, 445 nuovi contagi (su 7mila tamponi) e 42 morti Giani: «I nostri dati sono da zona gialla» - agenziaimpress : #Coronavirus. Il governatore @EugenioGiani invia dossier a Iss, «Decideranno loro sulla zona»… - corrierefirenze : #Coronavirus in #Toscana, #445 nuovi contagi (su 7mila tamponi) e 42 morti @EugenioGiani : «I nostri dati sono da z… -