Coronavirus, Galli: «Basta con i tira e molla, bisogna chiudere. In Europa l’hanno già capito» (Di martedì 15 dicembre 2020) Massimo Galli non usa mezzi termini e, in vista delle feste di Natale, invita a seguire l’esempio di Paesi europei come la Germania che hanno scelto la via del lockdown. «L’Europa si sta facendo due conti e questi gli dicono di non poter star tranquilli», ha spiegato il professore del Sacco di Milano su la Repubblica. «I tedeschi all’inizio hanno fatto le cose molto bene ma forse hanno preso sotto gamba la seconda ondata», ha continuato Galli, mentre «gli inglesi» sono messi «più o meno come noi». Quanto all’Italia, l’infettivologo guarda alle discussioni in corso sulle ulteriori misure restrittive da mettere in campo e vede «il solito tira e molla dovuto alla presenza di anime diverse al governo e nella stessa opposizione». La via di nuove, severe restrizioni anti Covid è per ... Leggi su open.online (Di martedì 15 dicembre 2020) Massimonon usa mezzi termini e, in vista delle feste di Natale, invita a seguire l’esempio di Paesi europei come la Germania che hanno scelto la via del lockdown. «L’si sta facendo due conti e questi gli dicono di non poter star tranquilli», ha spiegato il professore del Sacco di Milano su la Repubblica. «I tedeschi all’inizio hanno fatto le cose molto bene ma forse hanno preso sotto gamba la seconda ondata», ha continuato, mentre «gli inglesi» sono messi «più o meno come noi». Quanto all’Italia, l’infettivologo guarda alle discussioni in corso sulle ulteriori misure restrittive da mettere in campo e vede «il solitodovuto alla presenza di anime diverse al governo e nella stessa opposizione». La via di nuove, severe restrizioni anti Covid è per ...

