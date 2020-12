Coronavirus: Cts riunito, governo attende approfondimenti esperti (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - Sono riuniti i tecnici del Comitato tecnico scientifico per mettere a punto le indicazioni su una possibile nuova stretta in vista delle festività natalizie. Il governo sta attendendo che il Cts si pronunci per tornare a riunirsi -in un nuovo vertice tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione delle forze di maggioranza- e decidere su un giro di vite che appare ormai ineludibile. A seguire, verosimilmente tra domani e giovedì, il governo vedrà le regioni per un confronto sulle decisioni assunte. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - Sono riuniti i tecnici del Comitato tecnico scientifico per mettere a punto le indicazioni su una possibile nuova stretta in vista delle festività natalizie. Ilstando che il Cts si pronunci per tornare a riunirsi -in un nuovo vertice tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione delle forze di maggioranza- e decidere su un giro di vite che appare ormai ineludibile. A seguire, verosimilmente tra domani e giovedì, ilvedrà le regioni per un confronto sulle decisioni assunte.

Agenzia_Ansa : Il Comitato tecnico scientifico durante la riunione con il premier Giuseppe Conte ha suggerito di rafforzare le mis… - TV7Benevento : Coronavirus: Cts riunito, governo attende approfondimenti esperti... - Etruria72 : Prima promettono un sconto del 10/% per gli acquisti con bancomat e poi chiudono i negozi! Non c'é chiarezza! Salvi… - dievve : Per l’Italia un Natale in rosso - AncCivile : @AncCivile Coronavirus, Cts al governo: 'Serve una stretta a Natale' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Cts Coronavirus, Ippolito (Cts): "Senza attenzione durante le feste marzo 2021 sarà come lo scorso" TGCOM Coronavirus: Cts riunito, governo attende approfondimenti esperti

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - Sono riuniti i tecnici del Comitato tecnico scientifico per mettere a punto le indicazioni su una possibile nuova stretta ... In Italia l’idea di un lockdown natalizio non piace a molti. Ma cosa accade nel mondo?

In Italia il governo ha adottato una linea generalmente considerata "morbida", almeno per quest'ultimo periodo, in materia di misure anti covid. Tuttavia, a molti non piace l'idea che per le feste nat ... Roma, 15 dic. (Adnkronos) - Sono riuniti i tecnici del Comitato tecnico scientifico per mettere a punto le indicazioni su una possibile nuova stretta ...In Italia il governo ha adottato una linea generalmente considerata "morbida", almeno per quest'ultimo periodo, in materia di misure anti covid. Tuttavia, a molti non piace l'idea che per le feste nat ...