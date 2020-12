Coronavirus, Conte: “Italia zona rossa a Natale e Capodanno? Ecco come stanno le cose” (Di martedì 15 dicembre 2020) L'Italia nel caos, in vista delle festività natalizie.Le restrizioni per Natale e Capodanno, mirate a fermare la seconda ondata di contagi da Coronavirus arriveranno. Lo ha preannunciato il premier Giuseppe Conte. "Abbiamo già predisposto un piano dedicato specificamente alle feste natalizie. Ci stiamo riflettendo. Dobbiamo scongiurare ad ogni costo una terza ondata", sono state le sue parole. Nel dettaglio, l'Italia potrebbe diventare zona rossa per i giorni vicini al Natale e al Capodanno, probabilmente dal 24 al 27 dicembre, dal 31 dicembre al 3 gennaio e il 5-6 gennaio. Leggi su mediagol (Di martedì 15 dicembre 2020) L'nel caos, in vista delle festività natalizie.Le restrizioni per, mirate a fermare la seconda ondata di contagi daarriveranno. Lo ha preannunciato il premier Giuseppe. "Abbiamo già predisposto un piano dedicato specificamente alle feste natalizie. Ci stiamo riflettendo. Dobbiamo scongiurare ad ogni costo una terza ondata", sono state le sue parole. Nel dettaglio, l'potrebbe diventareper i giorni vicini ale al, probabilmente dal 24 al 27 dicembre, dal 31 dicembre al 3 gennaio e il 5-6 gennaio.

