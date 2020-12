Coronavirus, ancora una giornata nera per il Veneto: 165 morti e 3.320 contagi in 24 ore (Di martedì 15 dicembre 2020) Il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha comunicato gli ultimi dati sull’epidemia di Coronavirus nella Regione. E sono numeri pesanti: 3.320 positivi in più nelle ultime 24 ore, 3.324 ricoverati totali (di cui 373 in terapia intensiva) e altri 165 morti, per un totale di 4.992 decessi dall’inizio dell’emergenza sanitaria. «La situazione è grave, i ricoveri sono molti. Qui stiamo parlando di oltre 3.000 pazienti complicatissimi e di una patologia contagiosa», ha puntualizzato Zaia. Poi, commentando le immagini di assembramenti che tanto hanno fatto discutere negli ultimi giorni, il governatore ha aggiunto: «Il tema degli assembramenti è nazionale, non è un problema solo del Veneto. E io non sono ostile alle restrizioni che Roma prenderà, le avrei prese anch’io come ho già fatto, purtroppo con zero ... Leggi su open.online (Di martedì 15 dicembre 2020) Il governatore del, Luca Zaia, ha comunicato gli ultimi dati sull’epidemia dinella Regione. E sono numeri pesanti: 3.320 positivi in più nelle ultime 24 ore, 3.324 ricoverati totali (di cui 373 in terapia intensiva) e altri 165, per un totale di 4.992 decessi dall’inizio dell’emergenza sanitaria. «La situazione è grave, i ricoveri sono molti. Qui stiamo parlando di oltre 3.000 pazienti complicatissimi e di una patologiaosa», ha puntualizzato Zaia. Poi, commentando le immagini di assembramenti che tanto hanno fatto discutere negli ultimi giorni, il governatore ha aggiunto: «Il tema degli assembramenti è nazionale, non è un problema solo del. E io non sono ostile alle restrizioni che Roma prenderà, le avrei prese anch’io come ho già fatto, purtroppo con zero ...

