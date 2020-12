Coronavirus, 19 morti nel Foggiano con 145 nuovi contagi: in Puglia superati i 2mila morti totali (Di martedì 15 dicembre 2020) Sono 1.023 (su 10.163 tamponi processati) i nuovi casi di positività all'infezione da Covid, registrati oggi in Puglia sulla base delle informazioni diramate dal Dipartimento promozione Salute della ... Leggi su foggiatoday (Di martedì 15 dicembre 2020) Sono 1.023 (su 10.163 tamponi processati) icasi di positività all'infezione da Covid, registrati oggi insulla base delle informazioni diramate dal Dipartimento promozione Salute della ...

