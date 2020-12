Convocati Inter-Napoli | ci sono tutti tranne Osimhen

(Di martedì 15 dicembre 2020), domani alle ore 20.45 per la dodicesima giornata di Serie A. Dirige il match l’arbitro Massa di Imperia. Iazzurri: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Rrahmani, Koulibaly, Malcuit, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Insigne. L'articolo ilsta.

Gennaro Gattuso ha diramato l’elenco dei giocatori convocati in vista del match che vedrà il suo Napoli di scena a San Siro contro l’Inter. Il tecnico dei partenopei non deve fare i conti con particol ...Inter-Napoli, domani alle ore 20.45 per la dodicesima giornata di Serie A. Dirige il match l’arbitro Massa di Imperia. I convocati azzurri: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Rrahmani ...