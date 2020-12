Contro la plastica nei fiumi arriva il nuovo battello di Ocean Cleanup (Di martedì 15 dicembre 2020) Dopo aver messo a punto il nuovo prototipo per la raccolta della plastica, la start-up olandese The Ocean Cleanup si accinge a varare una piccola flotta di battelli per continuare a lottare Contro l'inquinamento delle acque. La plastica, che - ricordiamolo - non é biodegradabile e attraverso le reti idriche e i fiumi finisce nei mari del mondo, è considerata fra le maggiori minacce ambientali. Un problema urgente e di immane dimensioni: per questo The Ocean Cleanup ha deciso di avviare una collaborazione con Konecranes, per progettare e realizzare una nuova generazione di battelli, gli Interceptor, disegnati appositamente per la raccolta della plastica già nei fiumi. The Ocean ... Leggi su gqitalia (Di martedì 15 dicembre 2020) Dopo aver messo a punto ilprototipo per la raccolta della, la start-up olandese Thesi accinge a varare una piccola flotta di battelli per continuare a lottarel'inquinamento delle acque. La, che - ricordiamolo - non é biodegradabile e attraverso le reti idriche e ifinisce nei mari del mondo, è considerata fra le maggiori minacce ambientali. Un problema urgente e di immane dimensioni: per questo Theha deciso di avviare una collaborazione con Konecranes, per progettare e realizzare una nuova generazione di battelli, gli Interceptor, disegnati appositamente per la raccolta dellagià nei. The...

