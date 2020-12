Contemporaneamente: in Campania 30 spazi aperti all’arte dal 17 al 19 dicembre (Di martedì 15 dicembre 2020) di Maria Carla Tartarone Realfonzo “Contemporaneamente” è il titolo di una mostra che più di trenta spazi, Musei, Gallerie, Studi fotografici ci propongono in Campania, esponendo le loro opere convinti che l’Arte sia l’unico pensiero esaltante, che oggi possa rasserenarci. Così questa improvvisa decisione di una mostra contemporanea ci rincuora e siamo spinti a guardarci attorno, cercare tra le nostre strade i luoghi dell’Arte che ci vengono aperti, anche se con cautela. Non solo è molto importante che i luoghi dell’arte ci vengano proposti tutti insieme, poiché sappiamo che nella nostra città, Napoli, basta guardarci attorno, nel centro tra i vicoli, dove espongono anche gli artisti creatori di Presepi, verso il mare, verso le colline, per scorgere bellezze confortanti, esaltanti. Ma le mostre proposte sono ... Leggi su ildenaro (Di martedì 15 dicembre 2020) di Maria Carla Tartarone Realfonzo “” è il titolo di una mostra che più di trenta, Musei, Gallerie, Studi fotografici ci propongono in, esponendo le loro opere convinti che l’Arte sia l’unico pensiero esaltante, che oggi possa rasserenarci. Così questa improvvisa decisione di una mostra contemporanea ci rincuora e siamo spinti a guardarci attorno, cercare tra le nostre strade i luoghi dell’Arte che ci vengono, anche se con cautela. Non solo è molto importante che i luoghi dell’arte ci vengano proposti tutti insieme, poiché sappiamo che nella nostra città, Napoli, basta guardarci attorno, nel centro tra i vicoli, dove espongono anche gli artisti creatori di Presepi, verso il mare, verso le colline, per scorgere bellezze confortanti, esaltanti. Ma le mostre proposte sono ...

napolicittametr : Metronapoli - Contemporaneamente: trenta gallerie di arte contemporanea riaprono per tre giorni a Napoli e in Campa… - solospettacolo : 'Contemporaneamente', in Campania si torna nelle gallerie - NAStartUp : RT @killermedia: #Contemporaneamente, qui si torna nelle gallerie d'#arte - Raffaele_1024KB : RT @killermedia: #Contemporaneamente, qui si torna nelle gallerie d'#arte - killermedia : #Contemporaneamente, qui si torna nelle gallerie d'#arte -

Ultime Notizie dalla rete : Contemporaneamente Campania 'Contemporaneamente', in Campania si torna nelle gallerie ANSA Nuova Europa Usa, via al vaccino anti-Covid: prima dose a un’infermiera. Europa in ritardo?

In contemporanea con gli Stati Uniti ... A Napoli il centro vaccini anti-Covid, quindi, sarà all'Ospedale del Mare. Il piano vaccini della Campania è stato inviato al Ministero della Salute, ... Vaccini Covid, 27 i punti in Campania dove sarà possibile farlo

Dal 1 febbraio sarà poi consegnato il secondo lotto in Campania di altre 154mila fiale ma che in Italia ... Le vaccinazioni dovrebbe prendere il via intorno al 15 gennaio, in contemporanea a tutti i ... In contemporanea con gli Stati Uniti ... A Napoli il centro vaccini anti-Covid, quindi, sarà all'Ospedale del Mare. Il piano vaccini della Campania è stato inviato al Ministero della Salute, ...Dal 1 febbraio sarà poi consegnato il secondo lotto in Campania di altre 154mila fiale ma che in Italia ... Le vaccinazioni dovrebbe prendere il via intorno al 15 gennaio, in contemporanea a tutti i ...