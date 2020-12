Conte | “Sono un presidente ‘agricolo’ | concreto e umile”

(Di martedì 15 dicembre 2020) ROMA – “Io mi sento un presidente profondamente ‘agricolo’, cioè legato alla terra, che vuol dire concretezza, ricchezza, rispetto della natura e dell’ambiente”. Così Giuseppe Conte conclude il suo intervento all’assemblea della Coldiretti. Il presidente del Consiglio, poi, racconta: “Sono cresciuto a contatto con la terra, perché ho avuto la fortuna di avere dei nonni che avevano una terra: orto, vigna, terreni agricoli. Ho trascorso lunghi periodi della mia giovinezza con loro. Famiglie semplici e umili, ho ereditato da loro l’amore per la terra”.Infine, conclude: “Mi sento legato alla terra, ritengo che un politico debba fermarsi spesso per accostare l’orecchio alla terra: è una metafora per dire che deve sempre conservare quel radicamento al suolo che gli dà concretezza, umiltà, visione e progettazione”.

matteosalvinimi : La mia intervista di questa sera al Tg4. Da un lato i litigi del governo (di cui gli italiani sono francamente stan… - CarloCalenda : Marta non è proprio così. Ho proposto di fare un Governo di unità nazionale i cui presupposti devono essere il rico… - guglielmopicchi : Governo e Conte sono bolliti. Serve governo di centrodestra, con o senza il voto. Ma questi incapaci devono andarsene. - wimganz : @Giggi711 @jacopo_iacoboni É quello che succede dall' inizio della pandemia: i DPCM vengono scritti dallo staff di… - vilma95823176 : RT @AugustoMinzolin: sul Corriere 3 concetti di Draghi su recovery fund sono più pregnanti di 130 pagine del piano di Conte. Ma perché il P… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte Sono

La situazione in Italia non è ancora delle migliori, stando al Cts la curva epidemiologica non è scesa come previsto e c’è chi ipotizza un lockdown a Natale in ...Conte inoltre preannuncia nuove restrizioni ... specie per rendere impossibili gli assembramenti da shopping che si sono visti in tutte le grandi città, cercando di allontanare lo spettro della terza ...