Conte-Renzi | salta l’incontro e sale la tensione

Rinviato l'incontro a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e il leader di Italia Viva Matteo Renzi che doveva avvenire nella giornata di oggi. Rimandato a giovedì l'incontro a Palazzo Chigi tra premier Giuseppe Conte e il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Ufficialmente, il rinvio è dovuto all'assenza dalla delegazione di Italia viva

