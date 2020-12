Conte “Il Governo va avanti solo se c’è unità” (Di martedì 15 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Ovviamente secondo me il Governo deve andare avanti. Abbiamo la responsabilità di andare avanti. Ma possiamo andare avanti a determinate condizioni. Possiamo andare avanti solo se c’è fiducia e siamo uniti tra noi. Avendo ben chiari gli obiettivi comuni e avendo ben chiaro lo spirito di coesione e di solidarietà che occorre in questa fase. Non possiamo permetterci di affrontare le sfide enormi che ci aspettano senza condivisione. Qui nessuno vuole galleggiare, e meno che mai scaldare poltrone”. Lo dice in un’intervista al quotidiano La Stampa il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.Alla domanda se abbia la sindrome da «uomo solo al comando», Conte risponde così: “Assolutamente no. Guardi, il mio metodo è forse ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 15 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Ovviamente secondo me ildeve andare. Abbiamo la responsabilità di andare. Ma possiamo andarea determinate condizioni. Possiamo andarese c’è fiducia e siamo uniti tra noi. Avendo ben chiari gli obiettivi comuni e avendo ben chiaro lo spirito di coesione e di solidarietà che occorre in questa fase. Non possiamo permetterci di affrontare le sfide enormi che ci aspettano senza condivisione. Qui nessuno vuole galleggiare, e meno che mai scaldare poltrone”. Lo dice in un’intervista al quotidiano La Stampa il presidente del Consiglio, Giuseppe.Alla domanda se abbia la sindrome da «uomoal comando»,risponde così: “Assolutamente no. Guardi, il mio metodo è forse ...

