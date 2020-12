Conte annuncia nuove restrizioni per Natale e assicura che il governo non corre rischi (Di martedì 15 dicembre 2020) Dopo gli incontri di ieri, la verifica con i partiti di maggioranza continuerà anche oggi. «Il governo deve andare avanti, ma a certe condizioni e non a qualsiasi costo. Si può governare solo c’è fiducia reciproca tra di noi», dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un’intervista alla Stampa. Conte parla di Covid, annunciando che le nuove misure restrittive per le festività arriveranno nelle prossime ore, della Contestata Fondazione per la Cybersecurity e anche del caso Regeni. «Le nostre misure stanno funzionando, ci stanno consentendo di aver ripreso il controllo della curva epidemiologica», dice Conte. «Il sistema delle zone e la suddivisione delle regioni in base ai colori sta dando risultati. Abbiamo evitato un lockdown generalizzato, misura estrema ... Leggi su linkiesta (Di martedì 15 dicembre 2020) Dopo gli incontri di ieri, la verifica con i partiti di maggioranza continuerà anche oggi. «Ildeve andare avanti, ma a certe condizioni e non a qualsiasi costo. Si può governare solo c’è fiducia reciproca tra di noi», dice il presidente del Consiglio Giuseppein un’intervista alla Stampa.parla di Covid,ndo che lemisure restrittive per le festività arriveranno nelle prossime ore, dellastata Fondazione per la Cybersecurity e anche del caso Regeni. «Le nostre misure stanno funzionando, ci stanno consentendo di aver ripreso il controllo della curva epidemiologica», dice. «Il sistema delle zone e la suddivisione delle regioni in base ai colori sta dando risultati. Abbiamo evitato un lockdown generalizzato, misura estrema ...

