Conte: “Abbiamo un piano per le festività. Forse qualche ritocchino ci sarà. Dobbiamo scongiurare in ogni caso una terza ondata” (Di martedì 15 dicembre 2020) “Abbiamo già predisposto un piano per le festività natalizie. Forse qualche ritocchino ci sarà. Alla luce dei suggerimenti del Comitato tecnico scientifico qualche misura ulteriore la introdurremo. Ci stiamo riflettendo”. E’ quanto ha detto il premier Giuseppe Conte sulla possibilità di introdurre nuove misure durante le vacanze di Natale come ha suggerito il Cts (leggi l’articolo). “Dobbiamo scongiurare in ogni caso una terza ondata – ha aggiunto il presidente del Consiglio – perché sarebbe molto pesante. Il sistema delle regioni colorate sta funzionando, Abbiamo evitato un lockdown generalizzato come in Germania. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 15 dicembre 2020) “già predisposto unper lenatalizie.ci. Alla luce dei suggerimenti del Comitato tecnico scientificomisura ulteriore la introdurremo. Ci stiamo riflettendo”. E’ quanto ha detto il premier Giuseppesulla possibilità di introdurre nuove misure durante le vacanze di Natale come ha suggerito il Cts (leggi l’articolo). “inuna– ha aggiunto il presidente del Consiglio – perché sarebbe molto pesante. Il sistema delle regioni colorate sta funzionando,evitato un lockdown generalizzato come in Germania. ...

