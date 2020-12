Contagio, trend stabile. Altri 3 mila guariti di giornata (Di martedì 15 dicembre 2020) Covid-19: il bollettino della Unità di Crisi regionale della Campania del 15 dicembre 2020 è aggiornato alle ore 23.59 del 14. trend confermato: buono il dato dei positivi sintomatici di terapie e degenze libere, ottimo quello dei guariti. Su 8.441 tamponi sono risultati 647 positivi ossia il 7.6% (ieri 7%). Forbice degli ultimi 52 giorni compresa tra 7% e 21.5%. 7.794 tamponi di giornata, quindi, negativi. Dei 647 ‘positivi’, 68 sono sintomatici ossia il 10.5% (ieri 7.6%), forbice ultimi 52 giorni: 3.3%-18.5%. Nel rapporto con i tamponi giornalieri effettuati i 68 positivi sintomatici rappresentano lo 0.8% (ieri 0.5%). Negli ultimi 52 giorni forbice ricompresa tra lo 0.2% e 2.9%. Considerato il rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità sarebbe opportuno conoscere il tipo di sintomi. Quale percentuale di questi 68 pazienti necessita ... Leggi su ladenuncia (Di martedì 15 dicembre 2020) Covid-19: il bollettino della Unità di Crisi regionale della Campania del 15 dicembre 2020 è aggiornato alle ore 23.59 del 14.confermato: buono il dato dei positivi sintomatici di terapie e degenze libere, ottimo quello dei. Su 8.441 tamponi sono risultati 647 positivi ossia il 7.6% (ieri 7%). Forbice degli ultimi 52 giorni compresa tra 7% e 21.5%. 7.794 tamponi di, quindi, negativi. Dei 647 ‘positivi’, 68 sono sintomatici ossia il 10.5% (ieri 7.6%), forbice ultimi 52 giorni: 3.3%-18.5%. Nel rapporto con i tamponi giornalieri effettuati i 68 positivi sintomatici rappresentano lo 0.8% (ieri 0.5%). Negli ultimi 52 giorni forbice ricompresa tra lo 0.2% e 2.9%. Considerato il rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità sarebbe opportuno conoscere il tipo di sintomi. Quale percentuale di questi 68 pazienti necessita ...

