Consorzio di bonifica e il rinnovo del consiglio d'amministrazione, Confedilizia: 'Sospendere le operazioni di voto' (Di martedì 15 dicembre 2020) 'Sospendere le operazione di voto in mancanza di attuazione del voto telematico'. E' l'invito di Confedilizia Forlì-Cesena alla vigilia del rinnovo del consiglio d'amministrazione del Consorzio di ... Leggi su forlitoday (Di martedì 15 dicembre 2020) 'le operazione diin mancanza di attuazione deltelematico'. E' l'invito diForlì-Cesena alla vigilia deldeld'deldi ...

PiacenzaPress : Scarpa: «La fase di stallo del Consorzio di Bonifica favorisce il commissariamento» - LuciaCapodagli : Consorzio di bonifica della Romagna a difesa di suolo e acque - ilGiunco : Il Consorzio di Bonifica a lavoro per la messa in sicurezza dei corsi d’acqua della Maremma - Pautasso0Danilo : RT @SforzaFogliani: Tre soggetti (singoli) HANNO PROPOSTO RECLAMO CONTRO LA SOSPENSIONE DELLE ELEZIONI DEL CONSORZIO BONIFICA DISPOSTA DAL… - GrossetoNotizie : Bruna, al via la manutenzione del Consorzio di Bonifica: estirpate piante per evitare allagamenti -