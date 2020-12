Coni | elezioni il 13 maggio 2021 | si vota a Milano Antonella Bellutti avversaria di Giovanni Malagò

(Di martedì 15 dicembre 2020) Data e luogo ci sono:, 13. E’ questa la scadenza per ledel. Ad annunciarlo è stato il n.1 dello sport italianoin apertura del Consiglio nazionale, come riportato da gazzetta.it. La scelta del capoluogo lombardo ha diverse giustificazioni. In primis il riferimento alle Olimpiadi Invernali del 2026 a-Cortina e in secondo luogo alla sede dellezioni, ovvero il circolo tennis Alberto Bonacossa, intitolato a un atleta e dirigente che ha fatto la storia del movimento sportivo del Bel Paese. Una decisione chiaramente frutto anche delle tante difficoltà della pandemia, che ha duramente colpito la realtà meneghina. “Per esprimere la vicinanza acosì duramente ...

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha fissato l'appuntamento per le elezioni del Comitato Olimpico: si svolgeranno il 13 maggio 2021 a Milano allo storico Tennis Club Bonacossa, lo stesso in cui ..."Il premier Conte mi ha ricevuto la scorsa settimana, è molto preoccupato perché sa l'impegno del governo con Bach. C'è una corrispondenza molto dettagliata tra loro e Bach, non so come finirà ma tutt ...