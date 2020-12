Conferenza stampa Conte | «Partita stimolante tra due squadra ambiziose»

(Di martedì 15 dicembre 2020) Antonioha parlato alla vigilia di Inter-Napoli Antonio, allenatore dell’Inter, ha parlato inalla vigilia delladi San Siro contro il Napoli. SQUADRE– «Quella di domani sarà unatra due squadre che devono avere l’ambizione di essere protagoniste fino alle fine. Non dimentichiamo che il Napoli, fino a due anni fa,ndeva lo scudetto alla Juventus. Sarà una sfida impegnativa che ci darà anche lo stimolo di migliorare». SCUDETTO – «Dobbiamo trovare un equilibrio per noi, senza pensare a cosa pensano gli altri. Serve lavorare, ma senza esaltarci quando vinciamo e senza deprimerci nel momento della sconfitta». ATTACCO – «Penso che ci sia bisogno di equilibrio in fase offensiva e difensiva. Se ...

rtl1025 : ?? #Sanremo2021 (dal 2 al 6 marzo), i big 'saranno 26'. L'ha annunciato Amadeus. Confermata la presenza di Fiorello,… - SeaWatchItaly : 'Chiediamo al governo di rendere il sistema di accoglienza sicuro e dignitoso' #SeaWatch ha sottoscritto il docume… - Inter : LIVE-La conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia del turno infrasettimanale: a San Siro arriva il Napoli - TuttoFanta : ?? #INTER, conferenza stampa: ?'#Sanchez difficilmente sarà recuperabile. ?'#Vidal sarebbe un rischio provare a farl… - AndreaInterNews : Antonio Conte chiude la conferenza stampa in versione Obama. Abblausi sgrosgiandi ber lui. -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa

Corriere TV

ROMA, 15 DIC - "I cantanti in gara quest'anno saranno 26, due in più rispetto all'anno scorso". Lo ha annunciato Amadeus, nella conferenza stampa di presentazione della trasmissione Sanremo Giovani, c ...Conte: "Che tipo di gara mi aspetto? Una gara tra due squadre con l'ambizione di essere protagoniste fino alla fine. In questi anni il Napoli è stata ...