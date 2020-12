Condanna per l’ex della Notaro: la sfregiò con l’acido (Di martedì 15 dicembre 2020) Respinto in cassazione il ricorso di Edson Tavares, l’ex di Gessica Notaro, accusato di aver sfregiato la showgirl con l’acido. Confermata oggi la sentenza della Corte di Cassazione che Condanna Edson Tavares a 15 anni, 5 mesi e 20 giorni di reclusione, colpevole di aver sfregiato la sua ex fidanzata, la showgirl Gessica Notaro con l’acido. E’ dunque definitivo il verdetto emesso dalla Corte di Appello di Bologna il 15 novembre del 2018, dopo che è stato respinto il ricorso in appello dell’imputato. La motivazione che era stata data dal giudice per il folle gesto dell’uomo è che questo avesse sfregiato l’ex compagna per con l’obiettivo di “cancellare totalmente la sua identità.” LEGGI ANCHE >>> Caso Gessica ... Leggi su chenews (Di martedì 15 dicembre 2020) Respinto in cassazione il ricorso di Edson Tavares,di Gessica, accusato di aver sfregiato la showgirl con. Confermata oggi la sentenzaCorte di Cassazione cheEdson Tavares a 15 anni, 5 mesi e 20 giorni di reclusione, colpevole di aver sfregiato la sua ex fidanzata, la showgirl Gessicacon. E’ dunque definitivo il verdetto emesso dalla Corte di Appello di Bologna il 15 novembre del 2018, dopo che è stato respinto il ricorso in appello dell’imputato. La motivazione che era stata data dal giudice per il folle gesto dell’uomo è che questo avesse sfregiatocompagna per con l’obiettivo di “cancellare totalmente la sua identità.” LEGGI ANCHE >>> Caso Gessica ...

