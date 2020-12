Concorso religione cattolica, Snadir: “I problemi dei precari non si risolvono. Serve assunzione per titoli e servizi” [INTERVISTA] (Di martedì 15 dicembre 2020) INTERVISTA a Orazio Ruscica, segretario dello Snadir che parla dell'Intesa CEI-MI in vista del prossimo Concorso di religione cattolica. L'articolo Concorso religione cattolica, Snadir: “I problemi dei precari non si risolvono. Serve assunzione per titoli e servizi” INTERVISTA . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 15 dicembre 2020)a Orazio Ruscica, segretario delloche parla dell'Intesa CEI-MI in vista del prossimodi. L'articolo: “Ideinon siper

infoitinterno : Scuola, dopo 17 anni torna il concorso per gli insegnanti di religione. Ed è già polemica - pressappoco : RT @MIsocialTW: La Ministra @azzolinalucia e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana @ucscei, S.Em. il Cardinale Gualtiero Basse… - Floriodv : RT @MGAlbanesi: La scuola italiana ne aveva proprio bisogno, altri soldi buttati per pura ideologia. Scuola, dopo 17 anni torna il concorso… - PdF_educazione : @MirkoDeCarli (dirigente del @PopolodFamiglia): 'Ci siamo battuti e abbiamo vinto: si farà il #concorso per gli… - StormTheNB : RT @UAAR_it: La più grande forma di clientelismo italiano: per ricevere a vita lo stipendio statale si deve avere l'«idoneità diocesana» ri… -