Comunali Milano, Corrado di nuovo seminudo: “Vi interessa solo questo” (Di martedì 15 dicembre 2020) MILANO – “Pubblicate queste sul nazionale. Ma precisate che il verde, il welfare, Milano citta’ per tutti e non solo per ricchi la vogliamo solo noi. Spiegate che questi temi che vi indico sul mio torso nudo non interessano ne’ alla sinistra ne’ alla destra. Spiegate che loro li useranno per accaparrarsi i voti, in particolare quelli di chi ama l’ambiente, per poi renderli alla cementificazione e al degrado. Smettete di ignorarci quando lavoriamo a testa bassa per l’interesse dei cittadini, interessandovi a noi solo quando erriamo. E’ umano”. Il capogruppo del M5S a Palazzo Marino ed ex candidato sindaco alle amministrative del 2016, Gianluca Corrado, torna a mostrarsi seminudo in pubblico, questa volta con premeditazione, e riprende l’episodio che lo ha coinvolto ieri nel corso della videoseduta di commissione Mobilita’ del Comune di Milano. Leggi su dire (Di martedì 15 dicembre 2020) MILANO – “Pubblicate queste sul nazionale. Ma precisate che il verde, il welfare, Milano citta’ per tutti e non solo per ricchi la vogliamo solo noi. Spiegate che questi temi che vi indico sul mio torso nudo non interessano ne’ alla sinistra ne’ alla destra. Spiegate che loro li useranno per accaparrarsi i voti, in particolare quelli di chi ama l’ambiente, per poi renderli alla cementificazione e al degrado. Smettete di ignorarci quando lavoriamo a testa bassa per l’interesse dei cittadini, interessandovi a noi solo quando erriamo. E’ umano”. Il capogruppo del M5S a Palazzo Marino ed ex candidato sindaco alle amministrative del 2016, Gianluca Corrado, torna a mostrarsi seminudo in pubblico, questa volta con premeditazione, e riprende l’episodio che lo ha coinvolto ieri nel corso della videoseduta di commissione Mobilita’ del Comune di Milano.

