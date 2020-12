“Come?!”. Filippo Nardi lo ha detto davvero. Sbrocca in diretta al GF Vip ma Signorini non ci sta (Di martedì 15 dicembre 2020) Non sono mancati colpi di scena nell’ultima diretta del GF Vip. Soprattutto al momento fatidico delle nomination che, come di consueto, arriva sul finire della puntata. Tommaso Zorzi ha spiazzato tutti, Alfonso Signorini incluso, quando in confessionale ha rivelato di voler nominare la sua amica Stefania. A sorpresa ha detto al conduttore: “Alfonso, ti spiazzerò: nomino Stefania Orlando”. Tommaso ha poi proseguito indicando la motivazione di questa scelta incomprensibile, visto il rapporto instaurato con la showgirl nella Casa. “La nomino perché non mi è piaciuta una cosa che mi ha detto oggi. Ho difeso Samantha De Grenet e lei mi ha detto di fare attenzione perché anche i grandi amori possono finire. La nomino per questo”, ha spiegato lasciando tutti sconvolti. (Continua dopo la foto) Alla fine in ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 15 dicembre 2020) Non sono mancati colpi di scena nell’ultimadel GF Vip. Soprattutto al momento fatidico delle nomination che, come di consueto, arriva sul finire della puntata. Tommaso Zorzi ha spiazzato tutti, Alfonsoincluso, quando in confessionale ha rivelato di voler nominare la sua amica Stefania. A sorpresa haal conduttore: “Alfonso, ti spiazzerò: nomino Stefania Orlando”. Tommaso ha poi proseguito indicando la motivazione di questa scelta incomprensibile, visto il rapporto instaurato con la showgirl nella Casa. “La nomino perché non mi è piaciuta una cosa che mi haoggi. Ho difeso Samantha De Grenet e lei mi hadi fare attenzione perché anche i grandi amori possono finire. La nomino per questo”, ha spiegato lasciando tutti sconvolti. (Continua dopo la foto) Alla fine in ...

