Come è finito l'hashtag #donaVaccinoAUnMigrante (Di martedì 15 dicembre 2020) l'hashtag #donaVaccinoAUnMigrante è velocemente risalito su Twitter e in molti commentano indignati i contenuti che vengono veicolati, principalmente razzisti e offensivi nei riguardi dei migranti. L'intento con cui nasce l'hashtag, però, era buono ed era quello – di base – di permettere agli immigrati irregolari (che quindi non hanno tessera sanitaria e non potranno accedere alle dosi del farmaco) di vaccinarsi, soprattutto considerato che ci sono moltissimi no vax che rifiuteranno la dose che spetterà loro per diritto. LEGGI ANCHE >>> Feltri 'difende' Suarez definendo i migranti «Bingo Bongo» l'hashtag #donaVaccinoAUnMigrante frainteso e mutato #donaVaccinoAUnMigrante è un'iniziativa nata da un gruppo di amici per pensare agli ultimi, se qualcuno ha frainteso o peggio, non ...

