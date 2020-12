Colonia-Leverkusen mercoledì 16 dicembre | ore 20 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di martedì 15 dicembre 2020) Dodicesimo turno di Bundesliga, che ilsi appresta a vivere da capolista dopo tanti anni, andando a far visita al. La squadra di Bosz ha ottenuto la sua decima vittoria nelle ultime dodici gare asfaltando l’Hoffenheim nel posticipo sotto 4 reti, ma attenzione alla squadra di Gisdol che viene da 7 punti in tre partite e InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Colonia-Leverkusen (mercoledì 16 dicembre, ore 20:30): formazioni, quote, -

Ultime Notizie dalla rete : Colonia Leverkusen

Infobetting

Come arrivano le squadre, orario e dove vedere le partite della 12^giornata di Bundesliga. Martedì si parte con Werder Brema-Borussia Dortmund Dopo un weekend di fuoco non c’è tempo per riposarsi e la ...Anche la Bundesliga propone il turno infrasettimanale con la dodicesima giornata in campo fra martedì e mercoledì. Si parte il 15 dicembre alle 18.30 con il Borussia Mönchengladbach ospite dell’Eintra ...