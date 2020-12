Ciclismo, Pogacar e Roglic vincono il premio di corridore sloveno dell’anno (Di martedì 15 dicembre 2020) Tadej Pogacar e Primoz Roglic hanno conquistato, ex aequo, il premio di ciclista dell’anno in Slovenia. I due fuoriclasse, in questo 2020 che va concludendosi, hanno fatto la storia e per gli aventi diritto al voto scegliere tra uno dei due era realmente difficile. Alla fine, dunque, il risultato è stato un pari che, in questo caso, appare quantomai giusto. Tadej Pogacar, quest’anno, ha conquistato il Tour de France sfilando la maglia gialla al connazionale nell’ultima occasione disponibile, ovvero nella cronometro con arrivo in vetta alla Planche del Belles Filles. Oltretutto, il giovanissimo sloveno, nel corso della Grande Boucle, ha vinto la bellezza di tre tappe. Dopo la clamorosa impresa fatta in Francia, infine, Pogacar è stato protagonista anche alla ... Leggi su oasport (Di martedì 15 dicembre 2020) Tadeje Primozhanno conquistato, ex aequo, ildi ciclistain Slovenia. I due fuoriclasse, in questo 2020 che va concludendosi, hanno fatto la storia e per gli aventi diritto al voto scegliere tra uno dei due era realmente difficile. Alla fine, dunque, il risultato è stato un pari che, in questo caso, appare quantomai giusto. Tadej, quest’anno, ha conquistato il Tour de France sfilando la maglia gialla al connazionale nell’ultima occasione disponibile, ovvero nella cronometro con arrivo in vetta alla Planche del Belles Filles. Oltretutto, il giovanissimo, nel corso della Grande Boucle, ha vinto la bellezza di tre tappe. Dopo la clamorosa impresa fatta in Francia, infine,è stato protagonista anche alla ...

La Slovenia non ha voluto scegliere. Tadej Pogacar e Primoz Roglic sono dunque stati eletti a pari merito ciclista sloveno dell’anno. Vincitore del Tour de France il primo, secondo il secondo, nonché ... Ciclismo, Andrea Piccolo: “Martinelli sarà il mio riferimento in Astana. Per ora non posso paragonarmi a Pogacar e Bernal”

