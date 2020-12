Chris Pratt: i fan su Twitter lo prendono in giro dopo l'annuncio della bisessualità di Star-Lord (Di martedì 15 dicembre 2020) Chissà cosa ne penserà Chris Pratt della bisessualità di Star-Lord? È questo che si stanno chiedendo alcuni utenti Twitter dopo l'ultimo annuncio in casa Marvel. In uno degli ultimi numeri della saga cartacea dedicata a I Guardiani della Galassia, Marvel ha rivelato che il personaggio di Peter Quill a.k.a. Star-Lord è bisessuale. Mentre la notizia è stata accolta bene dai fan, su Twitter è stato Chris Pratt a essere al centro della conversazione e delle prese in giro di alcuni utenti. Pratt, infatti, viene spesso criticato dai fan Marvel e non per via delle sue idee ... Leggi su movieplayer (Di martedì 15 dicembre 2020) Chissà cosa ne penseràdi? È questo che si stanno chiedendo alcuni utentil'ultimoin casa Marvel. In uno degli ultimi numerisaga cartacea dedicata a I GuardianiGalassia, Marvel ha rivelato che il personaggio di Peter Quill a.k.a.è bisessuale. Mentre la notizia è stata accolta bene dai fan, suè statoa essere al centroconversazione e delle prese indi alcuni utenti., infatti, viene spesso criticato dai fan Marvel e non per via delle sue idee ...

