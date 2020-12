“Chiudere le navi quarantena, limitano libertà migranti”. Il nuovo diktat delle Ong (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma, 15 dic – Per le Ong le navi quarantena costituirebbero «una limitazione delle libertà di movimento delle persone». Non solo lo hanno detto, ma lo hanno messo pure per iscritto e ora chiedono a gran voce la chiusura delle lussuose navi da crociera utilizzate dal governo – a nostre spese – per tenere sotto osservazione gli immigrati e scongiurare nuovi focolai di coronavirus legati agli sbarchi. L’appello di 150 Ong: Chiudere subito le navi quarantena Così, mentre schizofrenici Dpcm costringono da mesi gli italiani in casa in balia di cambi di colore, coprifuoco e limitazioni della propria libertà personale; mentre tecnici e politici criminalizzano i cittadini per essersi recati ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma, 15 dic – Per le Ong lecostituirebbero «una limitazionedi movimentopersone». Non solo lo hanno detto, ma lo hanno messo pure per iscritto e ora chiedono a gran voce la chiusuralussuoseda crociera utilizzate dal governo – a nostre spese – per tenere sotto osservazione gli immigrati e scongiurare nuovi focolai di cororus legati agli sbarchi. L’appello di 150 Ong:subito leCosì, mentre schizofrenici Dpcm costringono da mesi gli italiani in casa in balia di cambi di colore, coprifuoco e limitazioni della propriapersonale; mentre tecnici e politici criminalizzano i cittadini per essersi recati ...

PAOLOVINCI82 : RT @IlPrimatoN: Nel frattempo gli italiani devono restare chiusi in casa - Stefania_1972 : RT @IlPrimatoN: Nel frattempo gli italiani devono restare chiusi in casa - AutonomoVeneto : RT @IlPrimatoN: Nel frattempo gli italiani devono restare chiusi in casa - Efisio31251859 : RT @IlPrimatoN: Nel frattempo gli italiani devono restare chiusi in casa - babyspettri : RT @IlPrimatoN: Nel frattempo gli italiani devono restare chiusi in casa -

Ultime Notizie dalla rete : Chiudere navi : “Il Premio Minerva 2020 è un riconoscimento per la nostra azienda impegnata nella politica di diversity inclusion†Yahoo Notizie