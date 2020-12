Chirurgia estetica, boom di ritocchini. Tutto “merito” del lockdown (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma, 15 dic – Solitudine, noia e i difetti riflessi nelle riprese dei computer e degli smartphone. Queste alcune delle ragioni che hanno spinto molte italiane (e italiani) a ricorrere alla Chirurgia estetica in tempi di coronavirus. Il mercato della Chirurgia estetica nel lockdown Su Repubblica la testimonianza di Federica, life coach di Bergamo: “Col lockdown di marzo ho cominciato a lavorare in smart working e guardandomi al computer ho cominciato a percepire i miei difetti”. Una testimonianza che rende innegabile il collegamento tra il boom della Chirurgia estetica e Chirurgia plastica e il lockdown di cui è “colpevole” il coronavirus. Un mercato, quello di queste operazioni, che non ha subito ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma, 15 dic – Solitudine, noia e i difetti riflessi nelle riprese dei computer e degli smartphone. Queste alcune delle ragioni che hanno spinto molte italiane (e italiani) a ricorrere allain tempi di coronavirus. Il mercato dellanelSu Repubblica la testimonianza di Federica, life coach di Bergamo: “Coldi marzo ho cominciato a lavorare in smart working e guardandomi al computer ho cominciato a percepire i miei difetti”. Una testimonianza che rende innegabile il collegamento tra ildellaplastica e ildi cui è “colpevole” il coronavirus. Un mercato, quello di queste operazioni, che non ha subito ...

