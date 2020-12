Chi rifiuta vaccino anti-Covid e si ammala dovrà pagare le cure | la proposta a San Marino

(Di martedì 15 dicembre 2020) A Sani cittadini che sceglieranno di non fare ilper il-19, quando questo sarà disponibile, gratuito ma non obbligatorio, dovranno pagarsi ledi tasca propria qualora dovesserorsi di-19. È questa ladel segretario di Stato alla Sanità Roberto Ciavatta, su cui il governo sammarinese, il Congresso di Stato, sta ragionando e prenderà in breve tempo una decisione. L’attuale legge della Repubblica del Titano prevede che la vaccinazionesia facoltativa, ma come riporta il Corriere dal ministro Ciavatta viene sottolineato: “Gli esperti della commissione vaccini dell’Istituto di sizza sociale, si sono detti d’accordo. Ila San ...

A San Marino i cittadini che sceglieranno di non fare il vaccino per il Covid-19, quando questo sarà disponibile, gratuito ma non obbligatorio, dovranno pagarsi le cure di tasca propria qualora dovess ...