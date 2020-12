“Chi rifiuta il vaccino Covid, si pagherà le cure”: l’idea del governo di San Marino (Di martedì 15 dicembre 2020) l’idea del governo di San Marino per il vaccino Covid è destinata a far discutere. La proposta del segretario di Stato alla Sanità, Roberto Ciavatta, è quella di far pagare le cure sanitarie, in caso di contagio, a coloro che rifiuteranno di sottoporsi al vaccino Covid. l’idea è quella di imporre l’obbligo di un’assicurazione sanitaria, in linea con la politica vaccinale della Repubblica. Infatti a San Marino, dove i vaccini non sono obbligatori, i genitori dei bimbi non vaccinati sono obbligati ad accendere un’assicurazione per possibili danni contro terzi. >> Treviso, maestra negazionista: “Niente mascherine, di Covid muoiono i vecchi” San Marino, vaccino ... Leggi su urbanpost (Di martedì 15 dicembre 2020)deldi Sanper ilè destinata a far discutere. La proposta del segretario di Stato alla Sanità, Roberto Ciavatta, è quella di far pagare lesanitarie, in caso di contagio, a coloro che rifiuteranno di sottoporsi alè quella di imporre l’obbligo di un’assicurazione sanitaria, in linea con la politica vaccinale della Repubblica. Infatti a San, dove i vaccini non sono obbligatori, i genitori dei bimbi non vaccinati sono obbligati ad accendere un’assicurazione per possibili danni contro terzi. >> Treviso, maestra negazionista: “Niente mascherine, dimuoiono i vecchi” San...

HuffPostItalia : Chi rifiuta vaccino anti-Covid e si ammala dovrà pagare le cure: la proposta a San Marino - ferrazza : È la terza volta in pochi mesi che chi si occupa di parlare con i giornalisti per conto di governo o ministeri si r… - PiuIntrattenime : Ricapitolando: - Fedez che non canta ma fa beneficienza > non va bene... - Fabio Volo che continua a scrivere libri… - LupoNolberto : RT @udogumpel: E' una idea mica tanto malvagia. «Rifiuti il vaccino anti #COVID19 ? Niente cure gratis»: la linea intransigente di #SanMari… - danidesalvo : Chi è davvero cittadino rifiuta le semplificazioni complottiste e sa che è suo dovere esercitare il pensiero critic… -