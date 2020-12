Che succede se Pechino sfrutta la crisi economica in Turchia (Di martedì 15 dicembre 2020) Come potrebbero mutare gli equilibri e le influenze nel quadrante euromediterraneo se Pechino sfruttasse “in chiave Via della Seta” la crisi economica in Turchia? Dopo il Pireo, la Cina fa rotta (in silenzio) sul terzo terminal container più grande della Turchia e un hub strategico per l’Europa. Così, le intelligence mediterranee sono in allarme per i risvolti geopolitici, vista l’ultrainvasività cinese anche nei Balcani e in Italia. Turchia La Cina è salita al 51% della Kumport Terminal per circa 940 milioni di dollari tramite China Merchants, Cosco Pacific e lo specialista in investimenti infrastrutturali CIC Capital. La struttura si trova sulla costa nord-occidentale del Mar di Marmara ed è il terzo terminal container più grande della Turchia, oltre ... Leggi su formiche (Di martedì 15 dicembre 2020) Come potrebbero mutare gli equilibri e le influenze nel quadrante euromediterraneo sesse “in chiave Via della Seta” lain? Dopo il Pireo, la Cina fa rotta (in silenzio) sul terzo terminal container più grande dellae un hub strategico per l’Europa. Così, le intelligence mediterranee sono in allarme per i risvolti geopolitici, vista l’ultrainvasività cinese anche nei Balcani e in Italia.La Cina è salita al 51% della Kumport Terminal per circa 940 milioni di dollari tramite China Merchants, Cosco Pacific e lo specialista in investimenti infrastrutturali CIC Capital. La struttura si trova sulla costa nord-occidentale del Mar di Marmara ed è il terzo terminal container più grande della, oltre ...

reportrai3 : Come smaltiscono le proprie acque reflue le navi che hanno pazienti Covid a bordo? Vediamo quel che succede ad Augu… - vladiluxuria : Succede che un gay si innamori di un etero: amore che ovviamente non può essere corrisposto. Ma un vero uomo è colu… - ivanscalfarotto : La cosa che più dispiace non è tanto il trattamento riservato a @meb, che se la cava comunque benissimo. È per l’in… - inthearmsofL : @Mari_perfectnow che succede tesoro? - SimiWonderland : RT @LoveYouLooveMe: Succede ogni volta che nasce un sentimento dentro di noi, bello o brutto che sia, diamo una spiegazione, anche se la st… -

Ultime Notizie dalla rete : Che succede USA: oggi voto Grandi Elettori. Che succede se non votano come promesso? Filodiritto Italia, il mondiale degli esclusi eccellenti

I dubbi di Aguero, futuro in Serie A? Un difensore del Tottenham per Maldini e il caso Muriel | Tg Sport Fiorentina bye bye, cessione per 15 milioni. Affari dal Chelsea: 5 giocatori in vendita | Podca ... Usa, i grandi elettori confermano la vittoria di Joe Biden. Il presidente: “Ora voltiamo pagina, Trump accetti la sconfitta”

“La vittoria è chiara, la volontà del popolo ha prevalso”. Al termine di una lunghissima giornata, Joe Biden si rivolge così alla Nazione dopo che i grandi elettori lo hanno incoronato ufficialmente p ... I dubbi di Aguero, futuro in Serie A? Un difensore del Tottenham per Maldini e il caso Muriel | Tg Sport Fiorentina bye bye, cessione per 15 milioni. Affari dal Chelsea: 5 giocatori in vendita | Podca ...“La vittoria è chiara, la volontà del popolo ha prevalso”. Al termine di una lunghissima giornata, Joe Biden si rivolge così alla Nazione dopo che i grandi elettori lo hanno incoronato ufficialmente p ...