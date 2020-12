Che fine ha fatto Giulio Bortolaso, l’uomo più citato sui social nel periodo di Natale (Di martedì 15 dicembre 2020) Quella sua apparizione allo Zecchino d’oro nel 1994 passò abbastanza inosservata. Erano tempi diversi e, soprattutto, non c’erano i social network a rendere virali gli spezzoni delle trasmissioni televisive. Con l’avvento di Facebook e Instagram, però, il nome e la figura di Giulio Bortolaso sono diventate le più citate nel periodo natalizio. Forse questo nome non dirà molto alle persone, ma la sua citazione su Vicenza è il classico tormentone che torna in auge ogni maledetto dicembre. LEGGI ANCHE > Fedez replica duramente a Fabio Volo, ecco il suo invito Per farvi capire di chi stiamo parlando, agevoliamo il video tra i più condivisi sui social network. È lui, Giulio Bortolaso da Vicenza. Quella sua apparizione allo Zecchino d’oro sembrava non aver avuto seguito. ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 15 dicembre 2020) Quella sua apparizione allo Zecchino d’oro nel 1994 passò abbastanza inosservata. Erano tempi diversi e, soprattutto, non c’erano inetwork a rendere virali gli spezzoni delle trasmissioni televisive. Con l’avvento di Facebook e Instagram, però, il nome e la figura disono diventate le più citate nelnatalizio. Forse questo nome non dirà molto alle persone, ma la sua citazione su Vicenza è il classico tormentone che torna in auge ogni maledetto dicembre. LEGGI ANCHE > Fedez replica duramente a Fabio Volo, ecco il suo invito Per farvi capire di chi stiamo parlando, agevoliamo il video tra i più condivisi suinetwork. È lui,da Vicenza. Quella sua apparizione allo Zecchino d’oro sembrava non aver avuto seguito. ...

borghi_claudio : Vedranno questi geni il sentimento europeista che fine farà alla prima tassa o taglio che ci obbligheranno a mettere... ?? - Mov5Stelle : Se Salvini potesse chiedere un regalo per gli italiani cosa sceglierebbe? Tutti risponderebbero: la fine della Pand… - corradoformigli : Abbiamo saputo tutto delle atrocità e delle torture subite da #GiulioRegeni. Ma che fine ha fatto la dignità delle… - memole73 : RT @Paolella_Mauri: A quelli che utilizzano #donaVaccinoAUnMigrante per sfogare le proprie frustrazioni e mettere in mostra la loro intolle… - jaimelvannister : @tveongreyjoy sperando che questa sia l'unica cosa che perderai fino a fine 6B. -

Ultime Notizie dalla rete : Che fine Che fine ha fatto Osimhen: cosa è successo davvero dopo l’infortunio alla spalla Sport Fanpage Tuscan Collections, vetrina che unisce aziende artigiane e operatori

L’eccellenza artigianale toscana ha una nuova vetrina: virtuale. In attesa che la pandemia sia alle spalle e che tutto possa tornare alla normalità, ... Scadenze fiscali dicembre 2020: tutte le proroghe

Il 16 dicembre va pagata l'Imu, ma sono tantissime le proroghe e i rinvii degli iadempimenti e dei versamenti delle imposte per i contribuenti e le Partite Iva danneggiate dall'emergenza Covid ... L’eccellenza artigianale toscana ha una nuova vetrina: virtuale. In attesa che la pandemia sia alle spalle e che tutto possa tornare alla normalità, ...Il 16 dicembre va pagata l'Imu, ma sono tantissime le proroghe e i rinvii degli iadempimenti e dei versamenti delle imposte per i contribuenti e le Partite Iva danneggiate dall'emergenza Covid ...