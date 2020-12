Chanukkah, gli ebrei accendono una luce simbolica allo Spallanzani di Roma (Di martedì 15 dicembre 2020) L’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma è stato illuminato dalla sesta candela di Chanukkah, una festa religiosa molto importante per gli ebrei chiamata Festa della luce o dei Lumi. Il gesto è un modo per ringraziare i medici e gli operatori sanitari, si legge sul profilo Facebook della Comunità Ebraica di Roma. Sulla pagina è possibile ascoltare il discorso della presidente della Comunità, Ruth Dureghello e delle altre personalità pubbliche che hanno partecipato. Sesta candela di Chanukkah, la cerimonia nelle parole dei rappresentanti La presidente Dureghello ha scritto nel suo profilo “La speranza di battere presto questo male si fa ancora più forte avendo fiducia nella ricerca, nel progresso scientifico e nel lavoro ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 15 dicembre 2020) L’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzarodiè stato illuminato dalla sesta candela di, una festa religiosa molto importante per glichiamata Festa dellao dei Lumi. Il gesto è un modo per ringraziare i medici e gli operatori sanitari, si legge sul profilo Facebook della Comunità Ebraica di. Sulla pagina è possibile ascoltare il discorso della presidente della Comunità, Ruth Dureghello e delle altre personalità pubbliche che hanno partecipato. Sesta candela di, la cerimonia nelle parole dei rappresentanti La presidente Dureghello ha scritto nel suo profilo “La speranza di battere presto questo male si fa ancora più forte avendo fiducia nella ricerca, nel progresso scientifico e nel lavoro ...

QuotidianPost : Chanukkah, gli ebrei accendono una luce simbolica allo Spallanzani di Roma - francacec : La #ComunitáEbraica di #Roma ha acceso la 6ª candela di #Chanukkah all’@INMISpallanzani di Roma, per ringraziare tu… - positanonews : Festa del Chanukkah 5781-2020. Gli Auguri dell’Ambasciatore Dror Eydar che avemmo a Positano 3 mesi fa tra le #news… - Reina_Riccardo : RT @colospaola: Chanukkah, il Natale per gli ebrei - PonytaEle : RT @GiulioCentemero: ??Oggi è il primo giorno di #Chanukkah e colgo l’occasione per ricordare che l’identità ebraica è parte integrante dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Chanukkah gli Chanukkah, gli ebrei accendono una luce simbolica allo Spallanzani di Roma QuotidianPost.it La comunita' ebraica di Roma rende omaggio agli operatori sanitari

All'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma e' stata accesa la Chanukkah (ANSA) ... Covid Roma, cerimonia della luce della Hannukkah allo Spallanzani

All'Istituto Spallanzani di Roma, uno dei simboli dell'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA IN LAZIO E A ROMA), è stata acces ... All'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma e' stata accesa la Chanukkah (ANSA) ...All'Istituto Spallanzani di Roma, uno dei simboli dell'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA IN LAZIO E A ROMA), è stata acces ...