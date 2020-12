Champions League femminile, la Juventus perde anche a Lione e viene eliminata (Di martedì 15 dicembre 2020) Il Lione ha eliminato la Juventus dalla Champions League femminile. Dopo essere passate a Torino con il punteggio di 3-2, le francesi si sono ripetute anche stasera tra le mura amiche. Successo del Lione per 3-0 con gol di Marozsan, che sfrutta uno scivolone di Sembrant e sigla il vantaggio francese. Poi al minuto 87 Malard fa il bis dopo un ottimo scambio con Marozsan, mentre al 91' Cayman finalizza nel migliore dei modi un'azione avvolgente. Nel complesso bianconere in grande difficoltà dietro e che hanno sofferto la grande qualità dell'OL, cinque volte campione in carica, che è passato tranquillamente gli ottavi di Champions League. Ma la strada per Goteborg, sede della finale, sembra ancora lunga. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di martedì 15 dicembre 2020) Ilha eliminato ladalla. Dopo essere passate a Torino con il punteggio di 3-2, le francesi si sono ripetutestasera tra le mura amiche. Successo delper 3-0 con gol di Marozsan, che sfrutta uno scivolone di Sembrant e sigla il vantaggio francese. Poi al minuto 87 Malard fa il bis dopo un ottimo scambio con Marozsan, mentre al 91' Cayman finalizza nel migliore dei modi un'azione avvolgente. Nel complesso bianconere in grande difficoltà dietro e che hanno sofferto la grande qualità dell'OL, cinque volte campione in carica, che è passato tranquillamente gli ottavi di. Ma la strada per Goteborg, sede della finale, sembra ancora lunga. ITA Sport Press.

