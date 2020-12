Censimento, italiani sotto la soglia di 60milioni. Età media 45 anni e 5 anziani per ogni bambino (Di martedì 15 dicembre 2020) Il Rapporto demografico 2018-19: 59,6 milioni (+0,3% rispetto al 2011). Per i demografi la situazione è stazionaria. La spinta degli stranieri alla crescita si è fermata Leggi su ilsole24ore (Di martedì 15 dicembre 2020) Il Rapporto demografico 2018-19: 59,6 milioni (+0,3% rispetto al 2011). Per i demografi la situazione è stazionaria. La spinta degli stranieri alla crescita si è fermata

fisco24_info : Censimento, italiani sotto la soglia di 60milioni. Età media 45 anni e 5 anziani per ogni bambino: Il Rapporto demo… - capitan66330410 : Ottimi numeri davvero, si perde una città come Parma ogni anno....lo statale pensa che va bene?! ??Se si, allora ok… - Lukfer3 : @Blowjoint @annak65649009 @RaiStudio24 @Ettore_Rosato @ItaliaViva @Montecitorio @pdnetwork Esiste una testata giorn… - beriapaolo : RT @EasyInve: Mappa degli impianti sciistici dismessi in Italia. Abbiamo usato un geocoder per geolocalizzare tutti gli impianti dismessi i… - AndreaFD68 : RT @EasyInve: Mappa degli impianti sciistici dismessi in Italia. Abbiamo usato un geocoder per geolocalizzare tutti gli impianti dismessi i… -