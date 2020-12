Censimento Istat | l’Italia invecchia e perde abitanti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 15 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – La popolazione censita in Italia al 31 dicembre 2019 ammonta a 59.641.488 residenti – circa 175mila persone in meno rispetto al 31 dicembre 2018, pari a -0,3% – ma risulta sostanzialmente stabile nel confronto con il 2011 (anno dell’ultimodi tipo tradizionale), quando si contarono 59.433.744 residenti (+0,3%, per un totale di +207.744 individui). Lo rende noto l’, che ha diffuso i primi dati definitivi del 2018 e del 2019 delpermanente della popolazione e delle abitazioni.Rispetto al 2011, i residenti diminuiscono nelMeridionale e nelle Isole (-1,9% e -2,3%), e aumentano nelCentrale (+2%) e in entrambe le ripartizioni del Nord (+1,6% nelNord-orientale e +1,4% nelNord-occidentale).Più ...