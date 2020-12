“C’è solo un modo per fermare i contagi”. Covid, Andrea Crisanti spegne l’ottimismo: “È inutile girarci attorno” (Di martedì 15 dicembre 2020) Da giorni in Italia il governo si interroga sui provvedimenti da prendere per frenar i contagi durante le feste di Natale. L’esigenza è quella di essere più rigorosi durante le feste per evitare che il numero dei contagi possa nuovamente aumentare nei giorni successivi. “Le regole stanno funzionando e andiamo avanti così nei giorni lavorativi che abbiamo di fronte, per le festività dobbiamo decidere se chiudere di più, secondo me sì”, ha detto il ministro Boccia a La Vita in diretta. L’idea è quella di andare verso un lockdown nazional sul modello della Germania: tutta l’Italia dunque potrebbe diventare zona rossa o arancione nei giorni festivi e prefestivi: 24-27 dicembre, 31 dicembre-3 gennaio, 5-6 gennaio. Anche per gli esperti del comitato tecnico scientifico servono misure più rigide, estese a livello nazionale, per evitare che le vacanze di ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 15 dicembre 2020) Da giorni in Italia il governo si interroga sui provvedimenti da prendere per frenar idurante le feste di Natale. L’esigenza è quella di essere più rigorosi durante le feste per evitare che il numero deipossa nuovamente aumentare nei giorni successivi. “Le regole stanno funzionando e andiamo avanti così nei giorni lavorativi che abbiamo di fronte, per le festività dobbiamo decidere se chiudere di più, secondo me sì”, ha detto il ministro Boccia a La Vita in diretta. L’idea è quella di andare verso un lockdown nazional sul modello della Germania: tutta l’Italia dunque potrebbe diventare zona rossa o arancione nei giorni festivi e prefestivi: 24-27 dicembre, 31 dicembre-3 gennaio, 5-6 gennaio. Anche per gli esperti del comitato tecnico scientifico servono misure più rigide, estese a livello nazionale, per evitare che le vacanze di ...

