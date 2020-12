“C’è qualcosa di seriamente grave”. Firenze, il mistero dei cadaveri nelle valigie. Le ipotesi degli inquirenti (Di martedì 15 dicembre 2020) Firenze, si tinge sempre più di giallo la storia delle valigie ritrovate con all’interno resti umani. Dopo quella rinvenuta il 10 dicembre da un pensionato nel suo campo e un’altra il giorno successivo, nelle ultime ore è stata ritrovata una terza nel corso di un nuovo sopralluogo da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Firenze a ridosso della superstrada Fi-Pi-Li, dove nei giorni scorsi sono state recuperate le altre due valigie contenenti resti umani, appartenenti ad uno stesso uomo fatto a pezzi. Sul misterioso e macabro caso indaga già per omicidio la Procura diretta dal procuratore capo Giuseppe Creazzo. Il terzo rinvenimento è avvenuto in un terreno agricolo a distanza di circa 100 metri in direzione di Pisa, alla base della sopraelevata della superstrada Fi-Pi-Li, tra la medesima ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 15 dicembre 2020), si tinge sempre più di giallo la storia delleritrovate con all’interno resti umani. Dopo quella rinvenuta il 10 dicembre da un pensionato nel suo campo e un’altra il giorno successivo,ultime ore è stata ritrovata una terza nel corso di un nuovo sopralluogo da parte dei carabinieri del nucleo investigativo dia ridosso della superstrada Fi-Pi-Li, dove nei giorni scorsi sono state recuperate le altre duecontenenti resti umani, appartenenti ad uno stesso uomo fatto a pezzi. Sul misterioso e macabro caso indaga già per omicidio la Procura diretta dal procuratore capo Giuseppe Creazzo. Il terzo rinvenimento è avvenuto in un terreno agricolo a distanza di circa 100 metri in direzione di Pisa, alla base della sopraelevata della superstrada Fi-Pi-Li, tra la medesima ...

