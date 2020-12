Cdp | Spada Assolombarda | ' aiuta innovazione e sviluppo imprese'

(Di martedì 15 dicembre 2020) Milano, 15 dic. (Adnkronos) - Cassa Depositi e Prestiti con l'apertura della sede a Milano dell'Acceleratore "è capace di aumentare lodelle" e contribuisce "alla creazione di un sistema dell'". Lo ha detto il presidente di, Alessandro, partecipando alla presentazione della nuova sede di Cpd a Milano. "L'inaugurazione di oggi è un tassello fondamentale per la tenuta e il rilancio della nostra economia colpita, ma non vinta, dalla pandemia", ha spiegato. "Apprezziamo il forte avvicinamento di Cdp al mondo delle piccole e mediee delle start-up".

Ultime Notizie dalla rete : Cdp Spada

Il Tempo

Milano, 15 dic. (Adnkronos) - Cassa Depositi e Prestiti con l'apertura della sede a Milano dell'Acceleratore "è capace di aumentare lo sviluppo delle imprese" e contribuisce "alla creazione di un sist ...Quali i fattori per avere successo a livello globale per uno studio legale? Come è cambiata la professione del giornalista con l’avvento degli strumenti di digitali? Come si è evoluta la figura del co ...