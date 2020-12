Cdp: Palermo, 'obiettivo è finanziare mille start-up' (Di martedì 15 dicembre 2020) Milano, 15 dic.(Adnkronos) - "Dal punto di vista finanziario noi abbiamo lanciato il Fondo nazionale innovazione, con un fondo di oltre un miliardo e già sei fondi attivi. A oggi abbiamo già investito oltre 200 milioni che hanno impattato circa 440 start-up. L'obiettivo è nell'arco del prossimo anno e mezzo di raggiungere circa le mille start-up finanziate". Lo ha detto Fabrizio Palermo, amministratore delegato di Cdp, parlando nel corso dell'inaugurazione della sede della Cassa Depositi e Prestiti a Milano e della presentazione dell'Acceleratore Fintech. "La nostra priorità è sempre più sul mondo dell'innovazione. E l'obiettivo è di dare un sostegno che non sia solo finanziario, ma un supporto al valore, al capitale umano", ha aggiunto. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) Milano, 15 dic.(Adnkronos) - "Dal punto di vista finanziario noi abbiamo lanciato il Fondo nazionale innovazione, con un fondo di oltre un miliardo e già sei fondi attivi. A oggi abbiamo già investito oltre 200 milioni che hanno impattato circa 440-up. L'è nell'arco del prossimo anno e mezzo di raggiungere circa le-up finanziate". Lo ha detto Fabrizio, amministratore delegato di Cdp, parlando nel corso dell'inaugurazione della sede della Cassa Depositi e Prestiti a Milano e della presentazione dell'Acceleratore Fintech. "La nostra priorità è sempre più sul mondo dell'innovazione. E l'è di dare un sostegno che non sia solo finanziario, ma un supporto al valore, al capitale umano", ha aggiunto.

