CDP | Gorno Tempini | “Crisi sia opportunità per ridurre gap Mezzogiorno”

(Di martedì 15 dicembre 2020) (Teleborsa) – “La fase di difficoltà che stiamo vivendo può rappresentare un’occasione unica per rilanciare il Paese attraverso la valorizzazione del potenziale delcolmando gli storici ritardi con il Centro-Nord”. Così il Presidente di CDP, Giovanni, nel suo intervento al convegno “Next Generation Italia – Un nuovo Sud a 70 anni dalla Cassa per il”, un evento per fare il punto sui 70 anni della Cassa per ile stimolare una riflessione sulle nuove esigenze poste dal contesto attuale. “Si tratta di un’irripetibile – ha affermato – che, coniugando crescita economica con obiettivi di equità sociale e coesione territoriale, potrà delineare un percorso di sviluppo sostenibile per le nuove generazioni”.